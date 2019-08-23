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Автор кулинарных книг, эксперт в области фитохимии Игорь Сокольский предупредил россиян о смертельной опасности, которую могут таить неправильно сделанные на зиму заготовки в виде варенья, компотов, солёных и маринованных овощей.

По его словам, в консервах скапливаются вещества, вызывающие опасные болезни, в том числе различные злокачественные опухоли.

Сокольский призвал покупать для консервирования только свежие, качественные фрукты, чтобы избежать в дальнейшем проблем со здоровьем.

Фрукты с признаками плесени и гнили содержат микротоксины, которые могут не поддаться термической обработке. Они могут стать причиной развития рака, — сказал эксперт.

Он также предостерёг российских хозяек от использования для варенья плодов с косточками. Дело в том, что в них содержится амигдалин, который в организме человека преобразуется в опасный яд (синильную кислоту), концентрация которого увеличивается в зависимости от срока хранения.

Эксперт также указал на опасность использования аспирина при засолке огурцов. По его словам, в таком рассоле создаётся токсичная кислая среда, способная повредить слизистую желудка, она также губительна для кишечника.

Все банки со вздутыми крышками необходимо безжалостно выбрасывать, особенно если на поверхности появилась плесень. Такими консервами можно отравиться вплоть до смертельного исхода, сообщает «АиФ».

Ранее News.ru писал о том, что эксперты Роскачества выяснили, какие способы заготовки овощей и фруктов позволяют по максимуму сохранить полезные вещества. По степени полезности их можно разделить на четыре вида: замораживание, сушка, квашение и соление, а также термическая обработка.