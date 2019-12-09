https://static.news.ru/photo/9e09d136-19e6-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В десятках тысяч коммунальных и социальных объектов проводится контроль микроклимата. В Роспотребнадзоре напомнили, что этот фактор может напрямую влиять на здоровье человека.

Микроклимат определяется температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, тепловым излучением. В закрытых помещениях микроклимат создаётся искусственно и оказывает влияние на иммунитет и работоспособность человека, — сообщают в пресс-службе ведомства.

В 2019 году проверки прошли на более чем 60 тыс. объектов коммунального и социального назначения, 4% которых её не прошли. Также исследовались более чем 40 тыс. детских и подростковых организаций, где несоответствия составили 6,8%, добавили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что сухой воздух в квартире делает человека более восприимчивым к различным заболеваниям.