Раскрыт план Б на случай сильной мутации COVID

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что если существующие вакцины не будут действовать против новой мутации COVID-19, учёные модифицируют препараты и ревакцинируют ими ранее привитых людей. Эксперт отметил, что шансы мутаций уменьшаются с количеством вакцинированных. Об этом сообщает URA.RU.

У нас сохраняется повторная ревакцинация каждые полгода, и если будет изменён состав вакцины, то процедура будет, конечно, проведена. Рекомбинантные вакцины, это «ЭпиВакКорона» и ее модификация, «Спутник V», «Спутник Лайт», их достаточно легко и оперативно изменить, — пояснил Выгоняйлов.

Специалисты в области вирусологии добавляют, что разработка новых препаратов, которые легко поддаются модификации, уже ведётся. В случае очередной вспышки нового штамма будет проще предотвратить массовое распространение.

Ранее инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль.

Он добавил, что об этом косвенно свидетельствует количество выявленных случаев, а не уровень смертности. По словам Позднякова, у людей может наступить летальный исход и через две-три недели после начала болезни. Врач отметил, что в настоящее время бьются все рекорды по летальным исходам.