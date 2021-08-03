Проценко назвал способ блокирования мутаций коронавируса

Одним из путей блокирования распространения мутаций коронавируса является вакцинация населения от новой инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам медика, мутация вируса является его естетственной эволюцией. При это современная вакцина не утрачивает свою актуальность и для новых штамов.

Наоборот, вакцинация — это тоже один из путей блокирования распространения мутаций, — подчеркнул Проценко.

По словам главврача, в настоящее время в больнице в Коммунарке наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом. При этом тревожным трендом Проценко назвал наблюдаемую концентрацию в стационарах тяжёлых пациентов с наиболее неблагоприятным прогнозом.

У нас на утро — 782 больных. Что тревожно: из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, больше 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, пять молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации, — рассказал Денис Проценко.

При этом главврач отметил, что среди сотрудников больницы в Коммунарке вакцинацию от COVID-19 прошли 68% сотрудников.

Ранее Денис Проценко рассказал, что утомляемость, раздражительность и панические атаки на протяжении не менее двух месяцев могут быть признаками так называемого длинного COVID-19.