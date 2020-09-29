Правительство сняло ограничения на закупку препарата против лейкоза

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Российский кабмин снял с закупки, включённого в список жизненно необходимых и важнейших лекарств, все ограничения на закупку. Об этом сообщается на правительственном портале.



Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний «Винкристин» будут допускать к госзакупкам без ограничений. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Винкристин» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), — сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, иностранные препараты из списка ЖНВЛП не принимают участия в аукционах, когда есть аналогичные препараты хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. Однако в ситуации с "Винкристином" это правило мешало эффективному лечению. Дело в том, что при смене препарата состояние пациента с быстропрогрессирующим заболеванием могло резко ухудшиться.

Таким образом данное решение стало очередным шагом, которое позволил усовершенствовать процедуру госзакупки лекарств. До этого кабмин снял ограничения на приобретение девяти препаратов, которые применяют при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время список жизненно важных лекарств пополнится препаратами для лечения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.