ОРВИ: лечить нельзя игнорировать

Около 90% всех инфекций, поражающих человека, приходятся на ОРВИ. Не менее одного раза в год болеет практически каждый житель страны. Возбудителями острых респираторных инфекций являются, прежде всего, вирусы.

С ними мы сталкиваемся буквально каждый день, однако наш иммунитет научился защищать нас. Проблема возникает в том случае, когда организм оказывается не в состоянии противостоять возбудителю инфекции. Как говорят учёные, часто «вирусы выносят приговор, а бактерии приводят его в исполнение». Самое неприятное последствие вирусной инфекции — это наслоение бактериальной инфекции и развитие связанных с этим осложнений.

Из-за пандемии COVID-19 проблема ОРВИ стала более масштабной, мир осознал всю опасность и сложность борьбы с вирусными инфекциями.

Как самостоятельно и безопасно помочь себе уже при первых симптомах заболевания, чтобы снизить риски развития осложнений? Предпочтение стоит отдать безрецептурным лекарствам, имеющим высокий профиль безопасности. К таким относится, к примеру, умифеновир, более известный всем под названием «Арбидол». По мнению специалистов, он полезен для приёма на ранних этапах заболевания, а так же для профилактики гриппа, COVID-19 и других ОРВИ.

О возможности приёма «Арбидола» для лечения коронавирусной инфекции заговорили после того, как Государственный комитет по делам здравоохранения Китая в феврале 2020 года внёс аналог российского «Арбидола», также содержащий умифеновир, в программу диагностики и лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. «Арбидол» был включён в программы клинических исследований и рассматривается как один из возможных медикаментов, способных облегчить протекание заболевания. Далее, в Китае начали изучать и профилактическое применение «Арбидола» с участием медицинских работников, подверженных высокому риску заражения.

Егор Алеев/ТАСС

Ранее было установлено, что препарат демонстрирует эффективность в отношении большого количества вирусных агентов, среди которых значится и новый коронавирус. Об этом свидетельствует обновлённая инструкция по медицинскому применению препарата. Наряду с такими средствами, как фавипиравир и ремдесивир, «Арбидол» сегодня включён в список препаратов для лечения COVID-19 Временных методических рекомендаций Минздрава. Напротив, врачи ограничили применение антибиотика широкого спектра действия азитромицин. Согласно обновлённым рекомендациям, врачи могут обращаться к использованию антибактериальной терапии только при убедительных признаках наличия бактериальной инфекции.

Чтобы успешно противостоять любым вирусам и не заразиться, каждый человек должен сознательно относиться к своему здоровью. Предупредить болезнь легче, чем вылечить. А в случае заболевания важно понимать: лечение особо опасных инфекций необходимо доверять специалистам. Прежде всего, это касается COVID-19. Одна из главных ошибок пациентов при коронавирусной инфекции — отказ или несвоевременное обращение к врачу, бесконтрольный приём антибиотиков, самолечение.

В любом случае следует помнить, что на тяжесть и последствия болезни во многом влияет своевременное (при первых признаках заболевания — температуре, кашле, затруднённом дыхании и т. п.) обращение за медицинской помощью, следование рекомендациям врача, ранний приём противовирусных препаратов (безрецептурных, внесённых в клинические рекомендации Минздрава). Попытки самостоятельно поставить себе диагноз (ОРВИ, грипп или COVID-19), излишнее обследование (например, КТ в первые дни болезни) чреваты и могут лишь усугубить ситуацию.

Чтобы профилактические мероприятия дали желаемый эффект, они должны быть комплексными. Мытьё рук, влажная уборка, дезинфекция и проветривание помещений, использование маски в местах скоплений людей наряду со своевременным приёмом противовирусных препаратов сведёт любые риски к минимуму.