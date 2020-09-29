Невролог назвал болезни, вызывающие тяжёлое течение коронавируса

https://static.news.ru/photo/acfd1b16-02fd-11eb-8f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риску тяжёлого течения коронавирусной инфекции могут быть подвержены люди, страдающие рассеянным склерозом, миастенией — патологической мышечной слабостью, а также имеющие расстройство двигательной системы. Об этом заявил главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

Медик пояснил, что особо опасен коронавирус для людей с нейроиммунологическими заболеваниями. При этих болезнях иммунная система человека поражает головной и спинной мозг, а также периферические нервы. Такие пациенты имеют проблемы с дыхательной системой, что осложняет течение любых лёгочных заболеваний, отметил Богданов.

Вторая группа — это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенёсшие инсульт, тяжёлую черепно-мозговую травму и так далее, — рассказал медик журналистам РИА Новости.

Он пояснил, что в состоянии обездвиженности у человека может повыситься риск развития застойной пневмонии, которая приведёт к обострению коронавирусной инфекции, если человек заразится.

Богданов порекомендовал пациентам делать дыхательную гимнастику, надувать воздушные шарики, а также делать перкуссионный массаж с помощью постукиваний. Врач отметил важность максимально быстрого расширения двигательной активности больного.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор пока не видит достаточных оснований для введения в России жёстких ограничений в связи со второй волной коронавируса. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что нет причин для изменения ранее озвученных рекомендаций для бизнеса и граждан для борьбы с COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8481 жителя 84 российских регионов. Всего в РФ выявлено 1 176 286 заболевших COVID-19. C момента начала пандемии в РФ излечились 958 257 человек (+5858 за сутки), умерли — 20 722 пациента (+177 за сутки).