Назальная форма «Спутника V» поступит на международный рынок в 2022 году

Назальная форма вакцины «Спутник V» будет доступна на международных рынках в 2022 году, сообщается на официальной странице вакцины в Twitter. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что ожидается скорое появление на зарубежных рынках вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков, которая зарегистрирована 24 ноября.

Интраназальная форма вакцины [«Спутник V»] будет доступна на международных рынках уже в 2022 году, — сказал финансист.

Минздрав 12 октября одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. В эксперименте примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.

Также сегодня стало известно, что вакцина «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет включительно будет зарегистрирована в России уже 24 ноября. Это одна из версий «Спутника V», концентрация которой снижена впятеро (предполагается, что для детей младше её понизят в десять раз). Испытания этого препарата идут в столице с начала июня, и, по словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, уже продемонстрировали безопасность вакцины.

Ранее Минздрав признал «омикрон» самым заразным среди всех штаммов коронавируса. В рекомендации по защите от этого вида вируса включено лекарство «Мир-19» и подростковая вакцина «Спутник М». Также в раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах.