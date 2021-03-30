Мясников оценил слухи о начале третьей волны коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/7dd38748-915b-11eb-9836-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников ответил на часто задаваемые вопросы о третьей волне коронавируса. По его мнению, от COVID-19 ограничения не помогают.

Мясников заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый не исключение. Соответственно, третья волна, которая началась в Европе, была предсказуемой. При этом ясно, что и до России она докатиться.

Эксперт также поставил под вопрос способности ограничений бороться с коронавирусом. Мясников считает, что помимо разрушительного воздействия жёстких ограничений на экономику и особенно здравоохранение (например, во Франции отменены почти все плановые операции), ограничения создают лишь иллюзию безопасности.

Нужна быстрейшая массовая вакцинация. Мне кажется, Россия первая поняла, что вводить жёсткие ограничения — путь в никуда, в развал всего. Мы практически не вводили серьёзных ограничений во вторую волну, не будет их и в третью. Потому что потом будет и четвёртая, и пятая, и шестая, — написал врач в своём Telegram-канале.

Мясников добавил, что нужно быть готовым к тому, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года. Только вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с коронавирусом, всё остальное имеет лишь вспомогательное значение.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей. 20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием, порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.

Медик привёл в пример рак шейки матки, который часто возникает из-за вируса папилломы. Мясников также отметил, что причиной рака печени может стать гепатит Б. Врач призвал телезрителей не забывать о связи инфекционных и онкологических заболеваний и при необходимости восполнять пробелы в знаниях медицинской тематики.