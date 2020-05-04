Муфтий Дагестана переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e5a9eff4-8e11-11ea-8c3e-fa163e074e61_660.jpg Ахмад-хаджи Абдулаев Фото: muftiyatrd.ru

Исламский духовный лидер Дагестана Ахмад Абдулаев и члены его семьи перенесли COVID-19. Муфтий уже пошёл на поправку, сообщила его супруга и советник Айна Гамзатова.

Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей, — цитирует Гамзатову «Интерфакс».

Супруга руководителя дагестанского Духовного управления мусульман заявила о недоукомплектованности городской больницы Махачкалы оборудованием для лечения инфицированных. По её словам, муфтия дважды перевозили в другое медучреждение, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ). Она предупредила, что больница может не справиться с наплывом больных COVID-19 — учреждение планируют переоборудовать в госпиталь для заражённых.

Скажите, эти три врача смогут каждого больного так возить по всему городу на скорых для проведения КТ? Вы же понимаете, это невозможно, — добавила Гамзатова.

Супруга муфтия призвала дагестанских меценатов закупить оборудование для больницы.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки. Погибли более 1,35 тысячи заражённых.