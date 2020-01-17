Центр урологии Мариинской больницы организует День открытых дверей, в рамках которого пройдут консультации для мужчин.
Петербуржцы в возрасте от 50 до 70 лет с заболеваниями предстательной железы, кроме больных с хроническим простатитом, смогут попасть на приём к доктору медицинских наук, профессору Бахману Гулиеву.
Для участия в мероприятии, которое состоится 23 января с 09:00 до 15:00, потребуется записаться на консультацию на сайте, а также взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Москвы с 14 января смогут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронной карте. Для этого москвичам нужно оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».
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