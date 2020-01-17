https://static.news.ru/photo/7f1a0184-390c-11ea-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр урологии Мариинской больницы организует День открытых дверей, в рамках которого пройдут консультации для мужчин.

Петербуржцы в возрасте от 50 до 70 лет с заболеваниями предстательной железы, кроме больных с хроническим простатитом, смогут попасть на приём к доктору медицинских наук, профессору Бахману Гулиеву.

Для участия в мероприятии, которое состоится 23 января с 09:00 до 15:00, потребуется записаться на консультацию на сайте, а также взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что жители Москвы с 14 января смогут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронной карте. Для этого москвичам нужно оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».