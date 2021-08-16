Кардиолог назвал способ нормализовать давление

Нормализовать давление помогут любые спортивные мероприятия. Об этом заявил в беседе с «Вечерней Москвой» профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

По словам специалиста, занятия спортом — это простой способ избавиться от артериальной гипотензии. Речь, по его словам, идёт не о тяжёлых нагрузках, а именно о физкультуре.

Я говорю не о спорте с гантелями и тяжёлыми мышечными нагрузками, а именно о физической культуре без фанатизма, которая позволит преодолеть отрицательные влияния пониженного давления, — сообщил Конев.

Медик подчеркнул, что выполнять упражнения стоит при комфортной температуре. Он также добавил, что при отклонении давления от показателя 120 на 80 следует обращаться к врачу.

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