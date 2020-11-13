Кардиолог назвал «сердечные» осложнения от коронавируса

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После перенесённого коронавируса нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При появлении одышки, перебоев в работе сердца и отёков ног необходимо обязательно обратиться к специалистам, заявил гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам, — цитирует РИА Новости Шляхто.

Страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии он посоветовал придерживаться здорового образа жизни, соблюдать диету и принимать назначенные препараты. Плановые обследования, по его словам, в этот период могут быть отложены. Специалист также подчеркнул, что на фоне пандемии особое значение приобретают методы самоконтроля и ведение дневников, в том числе с использованием соответствующих приложений.

Как писал NEWS.ru, учёные выявили болезнь, которая увеличивает риск осложнений от коронавируса и вероятность летального исхода в 12 раз. Согласно американской статистике, диабетиков госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов. Диабет находится на втором месте по частоте осложнений после сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил учёный из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Пракаш Дидванья, в качестве осложнений после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.