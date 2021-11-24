Иммунолог рассказал об уменьшении числа бессимптомных больных COVID

В последнюю волну коронавируса в России регистрируют всё меньше бессимптомных случаев COVID-19. Как рассказал радио Sputnik врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, они почти исчезли из-за быстроты, с которой «дельта»-штамм атакует организм, — он агрессивнее. При этом людей с выраженными симптомами заболевания стало значительно больше.

По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счёт того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. <...> «Дельта»-штамм не только быстрее передаётся от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется, — объяснил врач.

Он отметил, что иммунитет человека просто не успевает отразить вирус. Он назвал эгоистами людей, которые чувствуют недомогание, но не обращаются к врачам и не диагностируют коронавирус. Во-первых, они продолжают заражать остальных, а, во-вторых, искажают статистику.

Есть ещё одна категория заражённых — те, кто уже перенёс заболевание в лёгкой форме, понял, что для него это неопасно, и при повторном заражении уже не идёт к врачу. Причина в том, что эти люди не хотят получить предписание о самоизоляции и долго ждать врача.

Ранее инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что человеку, купившему поддельный QR-код, придётся признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. Тогда запись о прививке будет удалена из системы и появится возможность поставить вакцину. В противном случае система не пропустит повторную вакцинацию раньше чем через полгода.