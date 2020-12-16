Энерготерапевт назвал способы избавиться от последствий COVID-19

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Упражнения, которые активизируют дыхание, способны облегчить последствия коронавируса, сообщил энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул.

При этом он отметил, что лучше всего избежать заражения, в чём также могут помочь упражнения, заставляющие человека дышать активнее. Их польза заключается и в том, что физические нагрузки позволяют смягчить эмоциональные стрессы, которые ослабляют иммунитет.

По его словам, лёгкие человека отвечают за эмоции, поэтому необходимо восстанавливать их силу, чтобы противостоять «нападениям вирусных заболеваний».

Когда мы дышим, мы очищаем наши лёгкие. Когда мы бегаем, к примеру, мы очищаем нашу печень, помогаем ей очищать свои фильтры, чтобы наша кровь была чистая. Так и с коронавирусом: когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем лёгкие и восстанавливаем их силу, — пояснил специалист.

Он уточнил, что в период реабилитации могут помочь восточные системы гимнастики — йога и цигун. А вернуть обоняние можно при помощи массажа биологически активных точек лица (БАТ), которые находятся возле носа, между бровей, на скулах, под и над губами. Они способствуют раскладыванию пазух на лице и возвращают способность чувствовать запахи.

Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей лёгочной системы и очищение её от вирусной среды. Когда человек лишается сил на движение, йога как статическая форма упражнений будет помогать. Так же и цигун — китайская система оздоровления — будет способствовать нашему скорейшему возвращению в строй, — подчеркнул Сандул.

Также укрепить здоровье помогут баня, сауна и плавание. Так, при плавании у человека задействован плечевой пояс, и поэтому лёгкие постоянно интенсивно работают.

Эксперт предупредил, что всеми этими средствами нужно пользоваться разумно и после консультации с врачом, который определит, готов ли организм к таким нагрузкам, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын рассказал, какие последствия вызывают тяжёлые формы коронавируса.