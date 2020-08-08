Эксперты назвали оптимальную регулярность занятий сексом

https://static.news.ru/photo/68b038f8-da44-11ea-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения назвали оптимальную частоту занятий сексом. По их мнению, оптимальным для счастливой жизни является секс раз в неделю.

Сексолог Таня Сухинина согласилась, что периодичность раз в неделю является «золотой серединой». Однако она подчеркнула, что важно не только количество актов, но и мотивация.

Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Гораздо хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного — нытья выпрашивающего секса партнера, беспокойства по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что тебя не любят, — цитирует её РИА Новости.

По словам Сухининой секс и счастье во взаимоотношениях никак не взаимосвязаны. Иногда половая жизнь может стать «дежурным способом» решения проблемы, так как люди не могут добиться близости и урегулировать конфликты.

А иногда секс настолько хорош, что человек закрывает глаза на все остальное, даже если в отношениях неполадки. Редко бывает, что проблема именно в чрезмерно частой близости, — отметила она.

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