Агроном назвала преимущества пальмового масла перед сливочным

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Российские потребители предвзято относятся к пальмовому маслу и приписывают ему способность вызывать различные заболевания, но оно не вреднее сливочного, считает агроном Елизавета Тихонова.

Среди плюсов снискавшего дурную славу продукта специалист отметила также его невысокую стоимость, передаёт радио Sputnik.

Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично. Зачем отказываться от этого продукта питания. Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но, по любому, это съедобная масличная культура и отрицать её нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего, — отметила Тихонова.

Она напомнила, что масло из коровьего молока люди раньше использовали в технических целях, например, смазывали им телеги, и только 400 лет назад начали потреблять в пищу. И сейчас, при наличии выбора между сливочным и пальмовым маслом, взрослому человеку стоит отдать предпочтение последнему.

От пальмового масла ещё никто не умер, никто не заболел. Всё, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается. Чистое сливочное масло положено только детям. Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды, — подчеркнула агроном.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко опроверг популярное мнение, что плавленый сыр делают из отходов от обычных сыров.