Энтузиаст сделал из Doom 2 слэшер

https://static.news.ru/photo/40c66a4c-9e67-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Software

Создатель модификаций под псевдонимом zheg представил новую работу для DOOM II 1994 года. Энтузиаст превратил шутер в слэшер с видом от третьего лица.

В качестве модели главного героя zheg использовал Палача Рока из DOOM Eternal. Основным оружием модификации выступает меч Горнило: с его помощью игрок может совершать обычные и усиленные атаки.

По словам автора, это ранняя версия мода. В будущем zheg добавит ещё два оружия ближнего боя и оригинальное оружие из DOOM II в новом стиле.

В конце марта NEWS.ru опубликовал обзор DOOM Eternal, назвав игру лучшим шутеров последних лет и кандидатом на звание «Игра года».