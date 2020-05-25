Энтузиаст сделал из Doom 2 слэшер

Создатель модификаций под псевдонимом zheg представил новую работу для DOOM II 1994 года. Энтузиаст превратил шутер в слэшер с видом от третьего лица.
В качестве модели главного героя zheg использовал Палача Рока из DOOM Eternal. Основным оружием модификации выступает меч Горнило: с его помощью игрок может совершать обычные и усиленные атаки.
По словам автора, это ранняя версия мода. В будущем zheg добавит ещё два оружия ближнего боя и оригинальное оружие из DOOM II в новом стиле.
В конце марта NEWS.ru опубликовал обзор DOOM Eternal, назвав игру лучшим шутеров последних лет и кандидатом на звание «Игра года».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен