Выбирать лучших из лучших было, есть и будет трудной работой. Слово «объективность» практически не применимо к подобным топам, поскольку предпочтения геймера, безусловно, играют в этом случае решающую роль.

За минувшее десятилетие индустрия заметно преобразилась, и из всей череды изменений главным всё же стал расцвет инди-направления. Игровое сообщество, в свою очередь, успело пережить наплыв переизданий, «королевских битв», повсеместных микротранзакций, рождение и застой виртуальной реальности, проекты с политическим подтекстом.

Из тысяч игр, вышедших в период с 2010 по 2019 год, NEWS.ru отобрал десять, которые, по нашему скромному мнению, больше остальных повлияли на индустрию.