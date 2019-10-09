https://static.news.ru/photo/b19b3564-ea70-11e9-8067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty

Call of Duty: Mobile стала крупнейшим игровым мобильным релизом в истории. Мобильный шутер уже спустя несколько дней после выхода смог преодолеть отметку в 100 млн загрузок.

Игра в несколько раз обошла конкурентов: на старте у PUBG было 26,3 млн, у Fortnite — 22,5 млн. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, на iOS-устройства пришлось 55,7% от общего объёма загрузок Call of Duty: Mobile и 53% от общего дохода в размере $17,7 млн (внутриигровые покупки).

Ранее боевик возглавил рейтинг самых популярных iOS-приложений в более чем 100 странах. При этом игра через несколько дней после релиза также успела преодолеть отметку в 35 млн загрузок на iOS и Android.

Activision охарактеризовал популярность игры как нечто «удивительное». В какой-то момент серверы экшена оказались перегружены, и пользователи не могли преодолеть даже экран загрузки.