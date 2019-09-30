https://static.news.ru/photo/67bfa9d8-e382-11e9-af7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Команда WhatsApp объявила о прекращении поддержки устаревших мобильных операционных систем. В списке оказались устройства, работающие под управлением iOS 8 и Android Gingerbread.

Разработчики попросили всех пользователей, использующих эти версии программного обеспечения, обновиться до более свежих сборок до февраля 2020 года. После этого официальная поддержка WhatsApp прекратится.

При этом юзеры всё ещё смогут пользоваться мессенджером, но регистрация новых учётных записей и проверка существующих им будет уже недоступна. Как отметили разработчики, они явно не ограничивают использование взломанных или разблокированных iOS-устройств.

Однако, поскольку эти изменения могут повлиять на функциональность вашего устройства, мы не можем обеспечить поддержку девайсов, использующих модифицированные версии операционной системы iPhone, — заявили в WhatsApp.

Ранее News.ru сообщил, что Великобритания заключила новое соглашение с США. Согласно договору, социальные медиаплатформы, расположенные на американской территории, включая Facebook и WhatsApp, обяжут передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.