Девайс оснащён 6,89-дюймовым дисплеем, занимающим 99,6% лицевой поверхности, задней камерой на 64, 13 и 13 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.
Аппаратной основой Nex 3 стали процессор Snapdragon 855 Plus, 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 Гб внутренней флеш-памяти. Производитель также заменил физические кнопки сенсорными с тактильной виброотдачей. Одна из версий смартфона поддерживает пятое поколение мобильной связи (5G).
Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019. Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух–трёх недель, писал News.ru.