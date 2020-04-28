Обязательную регистрацию сотовых телефонов могут ввести в РФ в 2021 году

В России может быть введена обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).
Регистрация может появится уже в июле 2021 года,
При этом, те устройства, которые были в употреблении, пройдут регистрацию бесплатно, а новые мобильные телефоны будут проходить платную регистрацию. Предполагается, что платить будут импортёры или россияне, которые самостоятельно ввозят устройство на территорию РФ.
Однако телефоны для государственных и муниципальных нужд не попадают под нововведения, которые предусматривает законопроект.
Устройства с недействительным или повторным заводским номером будут блокировать сотовые операторы. С начала 2024 года операторы также смогут блокировать украденные или потерянные телефоны.
Издание «Коммерсант» отмечает, что сейчас законопроект находится на стадии финансового согласования в администрации президента.
Ранее NEWS.ru писал, что сотовые операторы спрогнозировали рост тарифов на связь на 15%.
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