Обязательную регистрацию сотовых телефонов могут ввести в РФ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/092db372-88f7-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может быть введена обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

Регистрация может появится уже в июле 2021 года, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свой источник.

При этом, те устройства, которые были в употреблении, пройдут регистрацию бесплатно, а новые мобильные телефоны будут проходить платную регистрацию. Предполагается, что платить будут импортёры или россияне, которые самостоятельно ввозят устройство на территорию РФ.

Однако телефоны для государственных и муниципальных нужд не попадают под нововведения, которые предусматривает законопроект.

Устройства с недействительным или повторным заводским номером будут блокировать сотовые операторы. С начала 2024 года операторы также смогут блокировать украденные или потерянные телефоны.

Издание «Коммерсант» отмечает, что сейчас законопроект находится на стадии финансового согласования в администрации президента.

Ранее NEWS.ru писал, что сотовые операторы спрогнозировали рост тарифов на связь на 15%.