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Honor, бренд китайской компании Huawei, объявил о проведении онлайн-презентации. Она пройдёт 24 февраля вместо ивента, который должен был пройти на конференции MWC 2020 в Барселоне.

Согласно пресс-релизу, Honor представит «свои последние продукты и технологии». Каких-либо подробностей бренд не уточняет.

Мероприятие будет транслироваться в Facebook, Twitter и YouTube, а также на официальном сайте Honor.

GSMA, организатор MWC, отменил конференцию из-за вспышки коронавируса. Решение об отмене мероприятия было принято в связи с проблемами с поездками и другими обстоятельствами.

Вместе с Honor собственную онлайн-презентацию проведёт Sony.