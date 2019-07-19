Футбольный клуб «Тамбов» в гостях не смог обыграть московский «Локомотив» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «красно-зелёных».

На шестой минуте счёт открыл полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков. Однако хозяева не упустили возможность ответить. С передачи хавбека Мацея Рыбуса на 31-й минуте забил нападающий «железнодорожников» Эдер, а на 33-й ворота гостей поразил полузащитник Владислав Игнатьев.