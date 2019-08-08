https://static.news.ru/photo/c1d7d31e-b9d9-11e9-b62a-fa163e074e61_660.jpg Антон Заболотный (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи».

Как передаёт пресс-служба питерского клуба, обе команды достигли договорённости о переходе. Об условиях контракта не сообщается.

Антон Заболотный ранее играл в «Волгаре», «Урале», «Уфе», брянском «Динамо» и «Факеле», где регулярно забивал. Самый голевой сезон Антона выдался в «Тосно», где за 50 игр он забил 20 мячей. В нашу команду Антон переходит из «Зенита».



Добро пожаловать в Сочи, Антон! pic.twitter.com/V4NIEhQac3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 8, 2019

28-летний форвард ранее выступал за ЦСКА, «Волгарь», «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел» и «Тосно». В «Зенит» перешёл в декабре 2017 года, проведя 44 матча, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.

Ранее в «Сочи» из «Зенита» перешёл эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, писал News.ru.