Антон Заболотный (справа) Антон Заболотный (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи».

Как передаёт пресс-служба питерского клуба, обе команды достигли договорённости о переходе. Об условиях контракта не сообщается.

28-летний форвард ранее выступал за ЦСКА, «Волгарь», «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел» и «Тосно». В «Зенит» перешёл в декабре 2017 года, проведя 44 матча, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.

Ранее в «Сочи» из «Зенита» перешёл эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, писал News.ru.

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