Вратарь ЦСКА Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

https://static.news.ru/photo/e4a9616a-5734-11eb-b326-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев защитил магистерскую диссертацию по направлению «менеджмент». Защита прошла в формате видеоконференции.

Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский университет! Это было незабываемо! — написал спортсмен в Instagram.

Акинфеев в 2018 году после домашнего чемпионата мира ушёл из сборной. В октябре того же года он поступил на вечернее отделение магистратуры РГУ нефти и газа имени Губкина. На вступительных экзаменах он набрал 78 баллов, при этом наивысшим результатом среди поступавших по этому же направлению было 82 балла.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что Акинфеев намерен баллотироваться в Госдуму. NEWS.ru писал о лаконичном ответе, который футболист дал на эти слухи. Он назвал ЦСКА «единственной партией», в которой он состоит.

В текущем сезоне 33-летний вратарь провёл 25 матчей, в которых пропустил 25 голов. Всю карьеру Акинфеев выступает за московский ЦСКА. С 2002 года в составе «красно-синих» он выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился победителем чемпионата России, столько же раз становился обладателем Кубка страны и семь раз — обладателем Суперкубка.