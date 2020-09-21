16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Тренировка Миранчука проходила отдельно от основы «Аталанты»

21:03, 21 сентября 2020
Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: atalanta_calcio/vk.com

Российский полузащитник Алексей Миранчук 21 сентября тренировался отдельно от общей группы футболистов итальянской «Аталанты», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что в настоящее время «Аталанта» готовится к матчу второго тура чемпионата Италии с «Торино», который состоится 26 сентября в Турине. В ходе тренировки Миранчук и полузащитник Маттео Пессина занимались по индивидуальному плану.

Трансфер Миранчука в «Аталанту» состоялся в начале сентября. Футболист покинул состав московского «Локомотива».

Ранее NEWS.ru писал, что Миранчук пропустит около шести недель из-за травмы бедра. Он сможет дебютировать за итальянский клуб только 4 октября в матче против «Кальяри».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео