https://static.news.ru/photo/b157258e-d307-11e9-bfcf-fa163e074e61_660.jpg Михал Билек Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек заявил, что в отборочном матче Евро-2020 с Россией его команда не будет только отсиживаться в обороне.

Постараемся не совершать ошибки в обороне, но это не значит, что мы будем только защищаться. После отбора мяча мы будем искать возможность как можно быстрее доставить мяч в атаку. Впереди будем стараться использовать свои моменты, — приводит слова Билека пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

Из сильных сторон российской сборной Билек отметил быстрые контратаки после потери мяча соперником в середине поля. Однако, по словам наставника казахстанской команды, его подопечным по силам показать содержательную игру.



Матч состоится 9 сентября в 21:45 по московскому времени. Россияне в отборочном турнире после пяти встреч занимают второе место в группе с 12 очками, Казахстан идёт третьим с семью баллами. Лидируют в таблице бельгийцы (15).

Первый матч отбора между командами завершился убедительной победой россиян на выезде со счётом 4:0.



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