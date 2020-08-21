Талисман «Урала» вывалился из коляски мотоцикла в перерыве матча

https://static.news.ru/photo/aad691b0-e47f-11ea-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_ue

Талисман екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Шмель выпал из коляски мотоцикла во время перерыва матча четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Инцидент произошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в ходе встречи «Урала» с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги. Человек, одетый в костюм Шмеля, сел в коляску мотоцикла и, как только он тронулся, выпал из неё. После падения талисман «Урала» сразу вскочил на ноги и продолжил путь. Видео произошедшего появилось на странице клуба в Twitter.

Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги, — гласит подпись к ролику.

Домашний матч с «Краснодаром» закончился для «Урала» победой с минимальным превосходством — 1:0, писал NEWS.ru.