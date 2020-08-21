Талисман «Урала» вывалился из коляски мотоцикла в перерыве матча

Талисман екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Шмель выпал из коляски мотоцикла во время перерыва матча четвёртого тура Российской премьер-лиги.
Инцидент произошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в ходе встречи «Урала» с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги. Человек, одетый в костюм Шмеля, сел в коляску мотоцикла и, как только он тронулся, выпал из неё. После падения талисман «Урала» сразу вскочил на ноги и продолжил путь. Видео произошедшего появилось на странице клуба в Twitter.
Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги, — гласит подпись к ролику.