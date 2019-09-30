Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев после поражения своей команды в матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) от калининградской «Балтики» (0:1) дал эксклюзивное интервью корреспонденту News.ru, в котором назвал причины неудачи и большого количества замен в первой половине встречи.

— Неудача с «Балтикой» в родных стенах — это неожиданность?

— Для меня это был ожидаемый исход. Общались перед матчем с тренерским штабом, говорили о том, что у команды не то настроение после победы над казанским «Рубином» в Кубке России. Мы знали, что «Балтика» проводит хорошую серию, они последний раз проигрывали в начале августа. Хотели немного поменять состав, выпустить на поле, как мы думали, «голодных» до футбола ребят. Мы этого «голода» так и не увидели, поэтому к началу второй части встречи произвели четыре замены. Нам, к сожалению, не хватило мастерства в данном матче. Меня устроил тот футбол, который «Химки» показывал во вторые 45 минут, надо было только забивать мячи в ворота соперника.

— То есть у опытных Кухарчука и Тихого не хватило какой-то мотивации, поэтому вы и поменяли обоих по ходу первого тайма?

— Тихий у нас без замен провел 14 матчей подряд. Мы понимали, что ему будет тяжело в этой встрече, надо было его изначально не включать в стартовый состав. Такое решение у нас было, мы наигрывали четыре дня Почивалина на позиции крайнего, но из уважения к игроку мы в итоге его выпустили на поле. Увидев, что он не может, просто физически не было такой возможности, доиграть первую половину — заменили. Кухарчук хорош при открытых пространствах на поле, а «Балтика» ему просто перекрыла весь «кислород». Зачем держать на поле футболиста, когда у нас есть более сильные и техничные фланговые игроки. У Кухарчука свои сильные стороны, но они бы не смогли помочь нам в данном противостоянии. Он нам тактически не был необходим, поэтому мы вместо него и выпустили Коряна.

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— Было ли разочарование от того, что в первые 45 минут пришлось сделать три замены, хотя вы изначально думали о том, чтобы выпустить несколько иной состав?

— Разочарование есть тогда, когда у тебя что-то не получается. Разочарование есть от первой половины игры, но вот во второй её части мы полностью переиграли калининградцев. Надо было лишь реализовывать свои моменты, вот и всё.

— Удалось ли обойтись без травм после достаточно жёсткой встречи? Временами на поле была «рубка».

— У нас не хватает больших нападающих: пропускал матч из-за дисквалификации Дядюн, а Конате травмирован. Не было того человека, который бы мог продавить оборону соперника. Мы сделали 14 точных передач в штрафную площадь «Балтики». И ни одну мы не смогли преобразовать в гол. Для этого нужен был футболист, который сумеет это сделать, но такого, к сожалению, в нашем распоряжении сейчас не было. Был очень хороший момент у Баркова в самой концовке. Забей он мяч — была бы объективная ничья, которая соответствовала логике хода матча.

— У Коряна тоже был неплохой момент после передачи с фланга...

— Да много было полумоментов, которые сейчас можно обсуждать. Просто если нападающий, на которого ты рассчитываешь, с семи метров бьёт в ногу вратарю... Я считаю, что это нехватка мастерства. Мы нанесли 11 ударов по воротам, из которых два были в створ. И эти два момента были ключевыми. Бывают дни, когда не идёт. Не надо из этого строить трагедию, никакого разочарования у меня нет. Моя команда смогла перевернуть игру во втором тайме и должна была добиваться результата. Дальше посмотрим, сезон у нас длинный.

— Вы долго не приходили на послематчевую пресс-конференцию. Был серьёзный разговор с футболистами, разбор полётов?

— Я моюсь всегда после игры, чтобы не приходить потным и грязным к журналистам. Так что никакого разговора у нас не было. Зачем после встречи сразу выносить эмоции? Мы объединили команду на поле, так как вместе добивается побед и вместе проигрываем.