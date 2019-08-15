После победы неделю назад в гостях над швейцарским клубом «Тун» (3:2) московскому «Спартаку» осталось решить несложную задачу — не проиграть в родных стенах в ответном поединке, чтобы продолжить европейскую кампанию. News.ru рассказывает о том, как команды готовились ко встрече на «Открытие Арене» в Тушино.

Швейцарцы играли в ладушки и в «паровоз наоборот»

«Тун» после домашнего конфуза в матче со «Спартаком» сумел поднять себе настроение первой победой в своём национальном первенстве. К четвёртому туру у подопечных Марка Шнайдера были в активе лишь две ничьи и в пассиве — одно поражение, причём тоже на своём поле от «Базеля» и также со счётом 2:3. Но вот, наконец, выезд в Люцерн принёс «Туну» полновесные три очка благодаря двум безответным мячам, авторами которых стали защитники — Никки Хавенар и Крис Каблан.

Прилетев в российскую столицу, швейцарцы пополнили запас положительных эмоций, прокатившись в московской подземке. Об этом наставник «Туна» даже отдельно рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Нас предупредили, что в российской столице очень насыщенный трафик. Поэтому решили избежать риска попасть в пробку и спустились в метро. Честно признаюсь, не пожалели, потому что ничего подобного раньше видеть не приходилось. Вся команда осталась очень довольна и впечатлена этой поездкой, — признался Марк Шнайдер.

MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

Тот факт, что швейцарцы приехали в Москву в приподнятом настроении, подтвердила и открытая тренировка «Туна», прошедшая в среду на «Открытие Арене». Игроки работали на поле с улыбками и шутками, да и сами по себе некоторые упражнения напоминали детские забавы — игру в ладушки, например. А ещё давалось задание разбиться по парам, в каждой из которых один игрок должен был толкать другого в спину, а тот, сдерживая напор, двигался вперёд с минимальной скоростью. То есть своеобразный «паровоз наоборот».

На брифинге наставнику «Туна» напомнили, что шесть лет назад другой скромный швейцарский клуб — «Санкт-Галлен» — после домашней ничьей (1:1) с тем же «Спартаком» сумел выиграть на выезде (4:2) и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

Конечно, мы знаем о том успехе «Санкт-Галлена», и было бы здорово в нашем ответном поединке в Москве получить аналогичный сценарий и исход. Но мы отдаём себе отчёт, насколько сложно повторить такое. Тем не менее, я убеждён, что мы способны забить «Спартаку» два мяча и не пропустить ни одного, чтобы пройти в следующий раунд турнира, — заявил Шнайдер.

«С приходом Шюррле игра „Спартака“ преобразилась»

Между тем, сами «красно-белые», выигравшие два последних матча (и оба — на выезде: с «Туном» и в Грозном в чемпионате России со счётом 3:1), явно настроены развить успех и на домашней арене. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на брифинге накануне ответной игры со швейцарцами отметил, что все игроки в строю и смогут принять участие в матче — разумеется, за исключением Гуса Тила и Джордана Ларссона, которые пока не заявлены на игры Лиги Европы — в отличие от чемпионата России, где оба уже успели дебютировать.

Тил и Ларссон хорошо провели свой первый матч за «Спартак» в Грозном. Они быстро вошли в коллектив, и ребята в команде их сразу приняли. Но наш непростой календарь требует сыгранности не только от новичков, но и от всей команды, поэтому необходимо, чтобы наше единство приумножалось, — отметил Кононов.

Вместе с главным тренером на общение с журналистами пришёл защитник Айртон. Бразилец здорово проявил себя в последнем матче с «Ахматом», не только выручив команду в двух эпизодах, но и создавая много остроты у чужих ворот. Но это не помешало ему критически оценить свою игру.

Я, как и любой другой футболист, должен каждый день работать над собой, чтобы прибавлять в своём мастерстве. Действительно, стараюсь всегда по максимуму помогать команде и в атаке, и в обороне. Что касается «Туна», в Лиге Европы нет простых соперников. В первом матче в Швейцарии ситуацию осложняло не самое привычное поле, на котором было непросто играть. В родных стенах нам будет проще, в том числе и благодаря достигнутой на выезде победе, но это не значит, что мы недооцениваем соперника, — подчеркнул Айртон.

Естественно, резкий качественный скачок в игре «красно-белых» напрямую связан с приходом в команду целого ряда новичков, среди которых выделяется Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии в первом поединке в Швейцарии, выйдя на замену, успел заработать пенальти (правда, сам же его и не реализовал), а затем отдал результативную передачу Зелимхану Бакаеву, который забил победный мяч и оформил дубль. Также два мяча атакующий полузащитник забил и в Грозном, и в одном из этих эпизодов голевой пас снова последовал от Шюррле. Кроме того, немец наконец-то отличился и сам, забив мяч эффектным ударом в дальний угол.

Андре Шюррле Сергей Лантюхов/News.ru

Мы видели игру «Спартака» в Грозном, но и без того знали, насколько это сильная команда. Особо отмечу Шюррле, с приходом которого игра «красно-белых» преобразилась. Будем искать свои шансы в ответной встрече, но соперник был и остаётся безусловным фаворитом, — отметил Марк Шнайдер.

Действительно, перед ответным поединком все козыри на руках у «Спартака», которого вполне устроит и ничья, и даже поражение со счётом 0:1 или 1:2. Но, естественно, набирающей ход команде Олега Кононова не пристало мыслить такими категориями в матче со скромным соперником. Болельщики, уже успевшие поверить в «красно-белых» после двух результативных побед, ждут продолжения голевого пиршества и в домашнем матче с «Туном».