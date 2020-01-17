Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев испытывает трудности с документами при переходе в клуб Английской премьер-лиги.
Футболисту поступило предложение из Англии, однако он не может получить рабочую визу из-за недостатка матчей в составе сборной России,
В чемпионате Англии действует лимит, по которому легионер должен сыграть в 75% матчей сборной своей страны за последние два года, если его национальная команда занимает с 31-го по 50-е место в рейтинге ФИФА.
Как сообщалось ранее, «Крылья Советов» не взяли Соболева на тренировочный сбор в Турцию. Также NEWS.ru писал, что московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды. Клуб выбирает между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом Александром Соболевым.
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