https://static.news.ru/photo/5aad876c-394d-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев испытывает трудности с документами при переходе в клуб Английской премьер-лиги.

Футболисту поступило предложение из Англии, однако он не может получить рабочую визу из-за недостатка матчей в составе сборной России, сообщает Sport24.

В чемпионате Англии действует лимит, по которому легионер должен сыграть в 75% матчей сборной своей страны за последние два года, если его национальная команда занимает с 31-го по 50-е место в рейтинге ФИФА.

Как сообщалось ранее, «Крылья Советов» не взяли Соболева на тренировочный сбор в Турцию. Также NEWS.ru писал, что московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды. Клуб выбирает между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом Александром Соболевым.