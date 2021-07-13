ШИКарный Патрик и Обидчик России: главные открытия Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу — это среди прочего отличная площадка для того, чтобы заявить о себя на весь мир. Ранее малоизвестные широкой публике игроки после выступления на больших турнирах зачастую выходят на новый уровень. Евро-2020 не стал исключением из этого правила — турнир подарил нам немало футболистов-открытий. Ниже — топ-4 самых ярких открытий чемпионата Европы.

Патрик Шик, Чехия

Патрик ШикRobert Michael/dpa/Global Look Press Патрик ШикRobert Michael/dpa/Global Look Press

Этот парень точно запомнит Евро-2020. Да и мы все его запомним. Именно Шик стал автором одного из исторических достижений завершившегося чемпионата Европы. Его гол в ворота сборной Шотландии с 45,5 метра вошёл в историю как самый дальний результативный удар за всё время чемпионатов Европы и мира.

Но помимо исторического достижения Шик на протяжении всего турнира приносил огромную пользу для своей команды. Забив пять голов за турнир, он сравнялся с Криштиану Роналду в гонке лучших бомбардиров Евро-2020. Правда, «золотую бутсу» отдали в итоге португальцу, потому что на его счету ещё была одна голевая передача, у Шика — ни одной. Впрочем, он всё равно внёс большой вклад в игру своей сборной. Пять из шести голов команды Чехии реализовал именно Шик.

Ранее на клубном уровне (выступает за «Байер») у 25-летнего форварда дела складывались не лучшим образом, но после такого мощного перформанса на Евро ситуация должна измениться.

Миккель Дамсгор, Дания

Миккель Дамсгор mikkeldamsgaard00/instagram.com

Если Патрика Шика до Евро-2020 ещё более-менее знала европейская общественность, то Миккель Дамсгор прибыл на турнир абсолютным ноунеймом. Зато теперь он входит в списки желаемых приобретений у таких европейских грандов, как «Реал» Мадрид, «Барселона», «Милан». И этот ажиотаж абсолютно оправдан.

Ещё на групповом этапе футболист зарекомендовал себя на очень высоком уровне. Он был активен в передней линии, всегда искал возможность для острых передач и зачастую сам прикладывался к мячу. Такие попытки вылились в два отменных гола: один из них был забит в ворота сборной России, второй — в ворота Англии. Причём гол на «Уэмбли» в полуфинале был реализован со штрафного. Дамсгор пробил точно под перекладину с 23 метров!

Классная техника (на родине его называют «датским бразильцем») и хорошо поставленный удар — вот главные козыри одного из ярких футболистов в составе Дании на Евро-2020.

Дензел Дюмфис, Нидерланды

Если бы нужно было выбрать лучшего правого крайнего защитника всего турнира, то выбор бы пал на Дензела Дюмфиса. 25-летний футболист ПСВ был невероятно хорош на Евро-2020. На своей бровке он выполнял огромный объём работы: помогал партнёрам при обороне, успевал убегать вперёд и обострять атаки. Для понимания: защитник Дензел принял участие чуть ли не во всех голах национальной команды. Он наряду с датчанином Йоакимом Мехле стал самым результативным защитником Евро.

Стоит отметить, что Дюмфис относительно поздно начал профессиональную карьеру: ещё в 18 лет он играл на любительском уровне. Только три года назад, перейдя в ПСВ, парень заявил о себе. Но, кажется, после Евро-2020 ПСВ — это пройденный этап для Дюмфиса. Главный тренер «красно-белых» Рогер Шмидт уже заявил, что после такого перформанса не ждёт, что защитник вернётся обратно в нидерландский клуб.

Калвин Филлипс, Англия

Калвин Филлипс kalvinphillips/instagram.com

Состав сборной Англии на Евро-2020 был наотвал забит звёздами. Тем удивительнее, что в итоге на позиции основного опорника оказался 25-летний Калвин Филлипс. Уроженец Лидса, который всю свою карьеру провёл в клубах родного города (сначала был «Уэртли», теперь — «Лидс») усадил на скамейку, на секундочку, капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

Впоследствии выяснится, что Гарет Саутгейт сделал правильный выбор, отдав центр поля Филлипсу. Футболист действовал на своей позиции сверхнадёжно. Он постоянно сдерживал атаки соперников, перехватывал и отбирал мячи. Благодаря ему на нынешнем Евро Англия не проиграла никому в центре поля. Определённо, Филлипс — один из ярких игроков на этом Евро в составе Англии.