РФС признал ошибочным гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче с «Уралом». Такое решение принято РФС и командой проекта VAR в России после анализа работы видеоассистентов арбитра на матчах восьмого тура чемпионата, следует из сообщения пресс-службы союза.
Таким образом, первоначальное решение на четвёртой минуте матча о положении вне игры является правильным.
VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артёма Дзюбы, — говорится в сообщении РФС.
Встреча «Урала» и «Зенита» завершилась вничью со счётом 1:1.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные не приложили достаточно усилий для того, чтобы обыграть «Урал».
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