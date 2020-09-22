16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

РФС признал ошибочным гол Дзюбы в матче с «Уралом»

19:18, 22 сентября 2020
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче с «Уралом». Такое решение принято РФС и командой проекта VAR в России после анализа работы видеоассистентов арбитра на матчах восьмого тура чемпионата, следует из сообщения пресс-службы союза.

Таким образом, первоначальное решение на четвёртой минуте матча о положении вне игры является правильным.

VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артёма Дзюбы, — говорится в сообщении РФС.

Встреча «Урала» и «Зенита» завершилась вничью со счётом 1:1.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные не приложили достаточно усилий для того, чтобы обыграть «Урал».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео