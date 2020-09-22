РФС признал ошибочным гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Заслуженный тренер России, многократный чемпион страны Валерий Газзаев объяснил, почему перестал тренировать.

По словам Газзаева, «каждый человек должен ставить перед собой самые высокие задачи». Выиграть кубок страны в пятый или шестой раз — это для меня уже не мотивация. Второй раз взять...