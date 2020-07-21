Как стало известно из официальных источников, престижная футбольная премия «Золотой мяч», вручаемая в конце календарного года лучшему игроку планеты по версии издания France Football, в нынешнем году останется без обладателя — впервые с 1956 года. В качестве основной причины названа пандемия коронавируса, прервавшая практически все национальные футбольные чемпионаты по всему миру, а некоторые турниры и вовсе оставившая не доведёнными до логического завершения или отложившая до лучших времён. NEWS.ru приходит к выводу, что «заморозка» «Золотого мяча» в текущем году имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Почему «Золотой мяч — 2020» не нужно вручать

С организаторами ежегодной церемонии коронации лучшего игрока мирового футбола сейчас трудно не согласиться: футбольные турниры в прежнем — оптимальном — состоянии в нынешнем году проходили от силы чуть более двух месяцев — январь, февраль и начало марта. Нагрянувшая затем пандемия загнала всех на карантин, после которого команды и футболисты предстали в различной физической и игровой формах. Более того, кому-то из звёзд мирового футбола пришлось перенести опасное заболевание (за примерами в лице игроков туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы и Блеза Матюиди далеко ходить не надо), а эти факторы не могли не сказаться на готовности футболистов к возвращению на поле после длительной паузы.

Следовательно, спортивный принцип, подразумевающий равные условия для всех потенциальных претендентов на звание лучшего футболиста мира, изначально был нарушен длившейся несколько месяцев коронапаузой.

Кроме того, нельзя не учитывать и того, что один из пятёрки ведущих европейских национальных чемпионатов — французская Лига 1 — так и не был возобновлён после карантина. А это означает, что выступающие во французских клубах игроки тоже фактически лишались шансов побороться за «Золотой мяч». А ведь в составе «Пари Сен-Жермен», напомним, выступают как минимум две звезды мирового калибра — Неймар и Килиан Мбаппе, которые вполне могли бы войти в шорт-лист кандидатов на престижную индивидуальную награду.

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможно, многие болельщики выскажут мнение, что учредители «Золотого мяча» поторопились с объявлением об отмене вручения приза в нынешнем сезоне — ведь в августе планируется провести доигровку прерванных в марте розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. А по итогам этих турниров вполне можно было составить более объективную картину и выбрать наиболее достойных кандидатов на ежегодную премию.

Однако и в этом случае слишком велика вероятность влияния привходящих обстоятельств на решение по лучшему игроку года. Как будет выглядеть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов всё тот же ПСЖ, не имевший серьёзной игровой практики на протяжении пяти (!) месяцев? В какой форме подойдут к матчам главного еврокубка немецкие «Бавария» и «Лейпциг», раньше всех в Европе возобновившие сезон, но весь июль также лишённые официальных игр? И как на этом фоне будут выглядеть итальянские «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи», участвовавшие в изнурительной доигровке сезона в Серии А практически до начала августа?

В общем, как видим, в процесс определения главного героя футбольного года могут вмешаться слишком много объективных факторов. И как минимум один субъективный: слепое следование многих голосующих уже набившей оскомину традиции, согласно которой выбор в последнее десятилетие делается исключительно между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

И ладно если «Барселона» с аргентинцем или «Ювентус» с португальцем хотя бы выиграют Лигу чемпионов — тогда ещё выбор кого-то из этой парочки будет хоть каким-то образом оправдан. В противном же случае мы просто получим очередную серию фарса, когда лучшего игрока определяют не по конкретным достижениям текущего года, а потому, что Месси/Криштиану (ненужное вычеркнуть согласно личным симпатиям) «просто лучше всех».

Нет уж, тогда действительно самым оптимальным решением будет отказаться от вручения «Золотого мяча» вообще кому-либо. Так, по крайней мере, будет справедливее по отношению к остальным кандидатам на престижную награду.

Почему «Золотой мяч — 2020» нужно вручать

Роберт Левандовски Alexander Hassenstein/dpa/Global Look Press

Едва стало известно о том, что главный индивидуальный «футбольный Оскар» в нынешнем году решено никому не вручать, многие болельщики и специалисты принялись с сожалением произносить фамилию Роберта Левандовски. Действительно, форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» в сезоне-2019/20 добился поистине уникального достижения — в каждом из турниров, в котором участвовал его клуб, нападающему удалось показать среднюю результативность, превышающую один гол за игру!

В чемпионате Бундеслиги Левандовски забил 34 мяча в 31 матче, в Кубке Германии (оба турнира «Бавария» убедительно выиграла) — шесть мячей в пяти встречах, в Лиге чемпионов — 11 голов в шести играх. На данный момент получаются впечатляющие цифры: 51 забитый мяч в 42 матчах.

И ведь Роберт, которому 21 августа исполнится 32 года, имеет прекрасные шансы улучшить персональную статистику. Рестарт розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» начнёт с домашнего поединка против лондонского «Челси», имея в запасе выездную победу (3:0) в первой встрече. А это значит, что выход в четвертьфинал мюнхенцам практически гарантирован.

На этой стадии турнира команду Левандовски ждёт встреча с победителем пары «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), и любой из этих соперников точно не выглядит непреодолимой преградой для нынешней всепобеждающей «Баварии». Если же говорить более конкретно, команда Ханса-Дитера Флика является одним из главных фаворитов прерванного розыгрыша Лиги чемпионов. А её ударный форвард наверняка готов пополнить свой бомбардирский счёт несколькими голами.

Если оценить ситуацию объективно, даже прямо сейчас Левандовски выглядит куда более заслуженным претендентом на «Золотой мяч», нежели примелькавшаяся парочка распиаренных звёзд. А если Роберт ещё и выиграет Лигу чемпионов, останется только сожалеть, что France Football решил впервые за 64-летнюю историю «Золотого мяча» не вручать трофей никому.

Впрочем, нет никакой гарантии, что даже выступивший триумфально на всех фронтах баварский поляк сумел бы пробить «стену Месси — Роналду» и заставить членов жюри свернуть с наезженной колеи.

Между тем Левандовски далеко не в единственном числе был готов составить конкуренцию Лео и Криштиану в их извечном споре, кто «на свете всех милее» в компании с футбольным мячом. Например, в мадридском «Реале», сверхубедительно проведшем летнюю часть национального первенства, блистали Серхио Рамос и Карим Бензема. Английская премьер-лига была готова выдвинуть в число соискателей трофея Садьо Мане из «Ливерпуля» и Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити». Да и в итальянской Серии А, помимо Роналду, можно было обратить внимание, скажем, на чрезвычайно щедрого на забитые мячи Чиро Иммобиле из римского «Лацио» или на кого-нибудь из бергамской «Аталанты», покорившей всех в нынешнем сезоне зрелищным и результативным футболом.

Так что претендентов на «Золотой мяч — 2020», как видите, хватает. И будет очень жаль, если кто-то из них мог действительно в кои-то веки выиграть спор у Месси и Роналду, но лишился этой возможности из-за пандемии и отказа организаторов вручать приз в этом году.