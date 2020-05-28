Спорт, наконец, постепенно начинает оживать: Бундеслига уверенно встала на ноги, даже чемпионат Южной Кореи выглядит недурно (хоть там и свои скандалы). Через некоторое время вернутся Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, а 21 июня российские болельщики, наконец, смогут посвящать песни и кричалки любимым клубам внутреннего чемпионата. Правда, с одним нюансом — петь они будут дома. Стадионы для фанатов закрыты, бары — тоже. Даже на улицах большими компаниями не собраться — обязательно столкнёшься с патрульными, которые из рупора просят разойтись по домам. Нельзя отрицать необходимость этих мер в довольно сложный период нашей жизни, хоть и города России постепенно возвращаются к обычному ритму. Тем не менее футболу быть и быть ему без зрителей. Что думают об этом спортивные функционеры некоторых клубов Российской премьер-лиги — в материале NEWS.ru.

Генеральный директор лидера чемпионата России — футбольного клуба «Зенит» — Александр Медведев не видит необходимости открывать стадионы. По его мнению, «необходимо быть реалистами» и, несмотря на спад случаев заражения COVID-19, а также рост положительной динамики в регионах, не нужно «совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне».

Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше, — сказал Медведев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, вопрос заключается не в том, «играть со зрителями или без них», а в том, «играть без зрителей или не играть вообще».

Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще? И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей. Поэтому Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают поэтапный план возвращения зрителей на стадионы. Есть обнадёживающие события, когда люди смогут посещать кинотеатры при выполнении определённых условий. Ясно, что кинотеатры весомо отличаются от стадионов вместимостью. Но не надо делать громких заявлений, нужно работать и поэтапно двигаться от одного пункта до другого, чтобы приехать к конечной цели, — заключил он.

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев придерживается такого же мнения. С его точки зрения, «все понимают, что здоровье, жизни людей, медицинские требования превыше всего».

Играть при аншлаге или при пустых трибунах — совершенно разные вещи. Другие эмоции, другие ощущения, другая атмосфера. Для нас это особенно чувствительно, потому что такой энергетики, какая исходит от болельщиков в Туле, нет нигде. Наша ближайшая игра — это домашний матч со «Спартаком». Провести эту встречу со зрителями или без... Тут даже объяснять ничего не надо. Вообще каждая домашняя игра в Туле превращается в праздник, поэтому для нас это очень болезненный момент. Но вместе с тем все понимают, что здоровье, жизни людей, медицинские требования превыше всего. Рисковать в этом вопросе нельзя, — сообщил Аджоев корреспонденту NEWS.ru в телефонном разговоре.

ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Эту позицию разделяет и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, который сообщил NEWS.ru, что первое, о чём необходимо думать — это безопасность.

Суть футбола в том, чтобы играть при болельщиках. Всем тяжело осознавать, что с возвращением футбола на него не смогут попасть фанаты. Но надо думать не об этом, а о безопасности — именно она сейчас на первом месте. Необходимо прислушаться к властям. Павел Худяков спортивный директор ФК «Тамбов» спортивный директор ФК «Тамбов»

Ранее в СМИ появилась информация , что Роспотребнадзор исключил возможность проведения футбольных матчей при заполненных трибунах. По словам Худякова, клуб не отнёсся к данному решению «болезненно» в связи с тем, что игры команды не проходят на домашней арене. Как известно, первую часть текущего сезона-2019/20 чемпионата России «Тамбов» проводил на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, вторую — в Нижнем Новгороде. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

Если бы мы играли дома, то, конечно, относились к этому решению болезненно. Но мы играем на выезде — в Нижнем Новгороде, куда приходят две-три-четыре тысячи человек — для нас это тоже деньги, некая компенсация за проведение матча. Играть при пустых трибунах — это большая потеря финансов для любых клубов, — добавил он.

Между тем председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о решении Роспотребнадзора.

Я ни разу не видел никаких документов относительно этого вопроса и не комментирую слухи, — сказал Мещеряков NEWS.ru.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер, наоборот, считает необходимым рассмотреть возможность возвращения фанатов на арены в связи со спадом заболеваемости COVID-19. В разговоре со Sport24.ru он предложил изучить вариант с измерением температуры у болельщиков и проведением экспресс-тестов на выявление заболевания.

Интересно, в таких условиях насколько сильно увеличится толкучка на входах на стадионы?

Леонид Федун, владелец столичного «Спартака», сходится во мнении с Гинером и убеждён, что «футбол без зрителей — это тренировочный турнир». Спортивный функционер сообщил РБК , что клуб готов выдавать на входе «маски и перчатки с символикой „Спартака“ и прилагать их к абонементу», если зрителей всё-таки допустят до матчей Российской премьер-лиги. Кроме того, он предложил ввести «санитарное расстояние» между болельщиками, что также может избавить от «толкучки на выходах».

Итого: большинство клубов РПЛ выступают против возвращения болельщиков на стадионы из соображений безопасности. И никакие финансовые потери не могут изменить их мнения. Стоит ли задуматься об этом другим спортивным функционерам? Или всё же их тоже можно понять?