Мог бы хотя бы маску надеть: голый мужик в матче «Манчестера» стал мемом

https://static.news.ru/photo/4d9ee950-992b-11eb-b31c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/elgrana

В четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» главным героем стал не футболист. Англичане выиграли 2:0, почти обеспечили себе выход в полуфинал, но в соцсетях обсуждают голого мужика, который неожиданно появился на поле.

Не так легко понять, как это у него получилось, ведь на матч не допускались зрители. На самом деле он пробрался на стадион утром, пока охраны не было, а потом до вечера прятался. А ещё выяснилось, что он — местная знаменитость по имени Ольмо Гарсия, его часто видят голым на разных достопримечательностях города. Сейчас обо всём этом появилось много мемов, некоторые из них даже смешные.

Que coño hace "Mo" Salah en Granada? Tanto le ha afectado el doblete de Vini JR? pic.twitter.com/u7KhmpOEaY — CarlosFernandismo (@Adurinho_) April 8, 2021

Forget Declan rice or Bissouma we need the streaker from granada

He was absolutely magnificent today!!!! What a performance @markgoldbridge — Akshat khanduri (@khanduri_akshat) April 8, 2021

Wasn’t it Aladeen as the streaker in the Granada-United game? — Nnaayi (@wofa_k_baah) April 8, 2021

You know we’re slowly getting back to normality in society when a streaker runs on the pitch — Alexei (@MUFC_redarmy99) April 8, 2021

Champions league streaker vs Europa league streaker



We keep winning pic.twitter.com/z06b0AW7Wh — Amit Zohar (@amitrmfc) April 8, 2021

«Неожиданно в Гранаде».«Гранадский голый болельщик».«Что Мо Салах делает в Гранаде? На него так повлиял дубль Винисиуса?»«Забудьте про Деклана Райса и Биссума, нам нужен этот парень из Гранады. Какое он устроил выступление сегодня — невероятно!»«Это Аладдин выбежал голый на поле в матче „Гранада“ — „Манчестер Юнайтед“?»«Кажется, мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, раз голые болельщики снова начали выбегать на поле».«Голые болельщики в Лиге чемпионов против голых болельщиков в Лиге Европы. Мы продолжаем побеждать».

«Снимаю шляпу перед этим голым человеком на поле в матче „Гранада“ — „Манчестер Юнайтед“. Я отчаянно хочу узнать всю историю».

Hats off to the streaker at the crowdless Granada v Man Utd match. I want to know the backstory so bad. https://t.co/fklnlsONXV — Laura Stewart (@DisobedientLau) April 8, 2021