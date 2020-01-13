«Милан» объявил об аренде защитника Симона Кьера, права на которого принадлежат «Севилье».
Футболист, на счету которого 95 матчей за сборную Дании, проведёт в составе «красно-черных» вторую часть сезона, сообщает пресс-служба испанского клуба.
В текущем сезоне Кьер на правах аренды выступал за «Аталанту», но провел за команду из Бергамо лишь пять матчей в чемпионате Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин и Малком отправятся с «Зенитом» на сбор в Катар.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен