https://static.news.ru/photo/bc817740-35f7-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Симон Кьер Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

«Милан» объявил об аренде защитника Симона Кьера, права на которого принадлежат «Севилье».

Футболист, на счету которого 95 матчей за сборную Дании, проведёт в составе «красно-черных» вторую часть сезона, сообщает пресс-служба испанского клуба.

В текущем сезоне Кьер на правах аренды выступал за «Аталанту», но провел за команду из Бергамо лишь пять матчей в чемпионате Италии.

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин и Малком отправятся с «Зенитом» на сбор в Катар.