«Манчестер Юнайтед» стал вторым полуфиналистом Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/9e550ac0-db56-11ea-99b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» только в дополнительное время вырвал победу у датского «Копенгагена» со счетом 1:0. Это была вторая игра четвертьфинала Лиги Европы, проходящей из-за коронавируса в Германии.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей, а победу англичанам и путёвку в полуфинал турнира принёс гол Бруну Фернандеша с 11-метровой отметки на 94-й минуте.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по следующему этапу Лиги Европы определится 11 августа в игре между английским «Вулверхэмптоном» и испанской «Севильей». Матч пройдёт в Дуйсбурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым полуфиналистом турнира стал «Интер». Итальянский клуб победил немецкий «Байер» со счётом 2:1. Судьба встречи решилась в самом её начале. Уже к 21-й минуте итальянцы вели в счёте (2:0) после точных ударов Николо Бареллы и Ромелу Лукаку. Три минуты спустя Кай Хаверц сократил отставание в счёте, и до окончания основного времени матча голов больше не случилось.