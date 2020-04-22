Кучук стал главным тренером минского «Динамо»

Белорусский специалист Леонид Кучук назначен новым главным тренером минского футбольного клуба «Динамо».
О назначении сообщает пресс-служба белорусского клуба, подробности контракта не раскрываются.
Кучук начинал спортивную карьеру именно в минском «Динамо» в 1979-м году. Позже он работал тренером в молдавском «Шерифе», киевском «Арсенале», краснодарской «Кубани», московском «Локомотиве», «Ростове» и других командах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
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