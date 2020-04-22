Кучук стал главным тренером минского «Динамо»

https://static.news.ru/photo/47a06946-848e-11ea-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Белорусский специалист Леонид Кучук назначен новым главным тренером минского футбольного клуба «Динамо».

О назначении сообщает пресс-служба белорусского клуба, подробности контракта не раскрываются.

Кучук начинал спортивную карьеру именно в минском «Динамо» в 1979-м году. Позже он работал тренером в молдавском «Шерифе», киевском «Арсенале», краснодарской «Кубани», московском «Локомотиве», «Ростове» и других командах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.