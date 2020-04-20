Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

https://static.news.ru/photo/975bb2aa-8304-11ea-aeb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FC_Dinamo_Minsk

Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо»,

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба белорусской команды.

Руководство клуба поблагодарило специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в активе шесть очков после пяти матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение клуба не выкупать контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Он назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом.