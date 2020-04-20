Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо»,
Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба белорусской команды.
Руководство клуба поблагодарило специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры.
«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в активе шесть очков после пяти матчей.
Ранее NEWS.ru писал, что владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение клуба не выкупать контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии». Он назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом.
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