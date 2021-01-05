Итальянского журналиста возмутил танец с пивом футболиста из России

https://static.news.ru/photo/68ad64e8-5005-11eb-93e1-fa163e074e61_660.jpg Иван Игнатьев Фото: instagram.com/ignatev1013

Футболист казанского «Рубина» Иван Игнатьев, находясь в отпуске, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети видеозапись с танцем.

На обнародованных в Instagram кадрах можно увидеть , как спортсмен пляшет с бутылкой пива в руках. Такое поведение форварда возмутило итальянского журналиста Стефано Конфорти.

Ignatjev did cost almost 7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



Whatâs wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB — Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021

Он, в свою очередь, написал, что Игнатьев стоил «Рубину» почти 7 млн евро. При этом за прошедшие 12 месяцев на его счету лишь три результативных действия. К тому же все мячи он забил с одиннадцатиметровой отметки.

Игнатьев танцует в отпуске с пивом в руке. Что не так с некоторыми футболистами? — возмутился Конфорти в Twitter.

На трансферном рынке Игнатьева оценивают в 4 млн евро. Нападающий подписал контракт с казанским клубом, который действует до 2024 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, футболист «Ростова» Павел Мамаев вместе со своим давним другом, нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным, побывали в парке аттракционов «Леголенд». Семейным снимком отдыха в Дубае поделилась в Instagram Алана Мамаева.

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