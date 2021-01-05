Итальянского журналиста возмутил танец с пивом футболиста из России

Он, в свою очередь, написал, что Игнатьев стоил «Рубину» почти 7 млн евро. При этом за прошедшие 12 месяцев на его счету лишь три результативных действия. К тому же все мячи он забил с одиннадцатиметровой отметки.
Игнатьев танцует в отпуске с пивом в руке. Что не так с некоторыми футболистами? — возмутился Конфорти в Twitter.
На трансферном рынке Игнатьева оценивают в 4 млн евро. Нападающий подписал контракт с казанским клубом, который действует до 2024 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, футболист «Ростова» Павел Мамаев вместе со своим давним другом, нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным, побывали в парке аттракционов «Леголенд». Семейным снимком отдыха в Дубае поделилась в Instagram Алана Мамаева.
Судя по кадрам, Кокорин и Мамаев отдыхают вместе с жёнами и детьми. Семьи дружат, а вот подписчики уверены, что закадычные приятели — это гремучая смесь. Поклонники считают, что спортсмены обязательно попадут в новую историю в арабской стране.
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