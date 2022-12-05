Хорватия в серии пенальти обыграла Японию и вышла в четвертфьинал ЧМ-2022

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборные Японии и Хорватии стали первыми на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, кто дошел до серии пенальти. В матче 1/8 финала точнее в пробитии 11-метровых оказались хорваты.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 43-й минуте японцы вышли вперед после гола форварда «Селтика» Дайезна Маеды. Хорваты отыгрались на 55-й, отличился Иван Перишич из «Тоттенхэма». В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти со счетом 3:1 выиграла европейская сборная. Решающий удар реализовал экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич, а героем серии стал хорватский вратарь Доминик Ливакович, отразивший три удара японцев.

Таким образом, команда Хорватии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея, который также пройдет 5 декабря. Начало матча в 22:00 мск.

Накануне в четветьфинал вышли сборные Франции и Англии. Первые со счетом 3:1 обыграли поляков, вторые разгромили Сенегал — 3:0. Эта встреча между англичанами и французами станет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Также в четвертфьинале сыграют друг с другом сборные Аргентины и Нидерландов.