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Футбольный матч между сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. В связи с этим власти столицы приняли решение перекрыть движение в районе спорткомплекса.

С 22:00 до окончания игры полностью перекроют Проектируемый проезд № 2309, улицу Доватора, улицу 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую улицу, улицу Ефремова, улицу Трубецкую, переулок Хользунова и дублёр Комсомольского проспекта. Кроме...