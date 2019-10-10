Дисциплинарная комиссия Лиги 1 дисквалифицировала полузащитника французского футбольного клуба «Монако» Александра Головина.
Россиянин дисквалифицирован на один матч из-за удаления в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3), сообщает пресс-служба организации.
Головин в текущем сезоне провёл за «Монако» восемь матчей, забив два гола.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил навыки полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен