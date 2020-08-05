Главный тренер «Урала» Матвеев не боится снова уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/2bcb4e60-d7c8-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: old.fc-ural.ru

Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Юрий Матвеев отметил, что особых перестановок в обороне команды перед началом сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет.

Как таковых перестановок в защите не будет, усилить организационную политику в игре обороны надо, но работать над этим должна вся команда, включая нападающих. Только так мы сможем сократить пропуск мячей, — сказал Матвеев на пресс-конференции, посвящённой новому сезону.

Кроме того, он добавил, что полузащитник Артём Фидлер после завершения карьеры продолжит работать в клубе и помогать развиваться уральскому футболу. Также тренер «Урала» заявил, что не боится снова быть отправленным в отставку. Ранее Матвеев уже возглавлял «Урал» в 2015–2018 годах, но был уволен и стал тренером молодёжной команды. В 2020 году вернулся на главный пост.

Рано или поздно всё равно случится отставка. Может, пройдёт месяц, может, год. Конечно, если мы не будем показывать результат, то спрашивать будут с меня. Но сегодня ты здесь, завтра — там. Я буду делать всё возможное, чтобы команда двигалась вперёд, — заключил он.

Матвеев отметил, что команда будет стараться подняться выше и завоевать Кубок России. Сезон-2019/20 «Урал» завершил на 11-м месте.

Ранее Юрий Матвеев рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при организации матчей в связи с эпидемиологической ситуацией, писал NEWS.ru.