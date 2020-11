Футболист забил головой из-за пределов штрафной

Эпизод произошёл в матче 11-го тура Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона чемпионата Англии.

You don’t see that very often!



A 25-yard header from @Coventry_City ’s Gustavo Hamer lobs Ben Foster in the @WatfordFC goal #EFLonQuest - Saturdays at 9pm #EFL #PUSB pic.twitter.com/xXw9CQMxz0