Футболист забил головой из-за пределов штрафной

Такой гол — редкость в современном футболе. Например, забить ударом головой из-за пределов штрафной удалось Дмитрию Хохлову в матче Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Интером». Однако произошло это достаточно давно — в сезоне-2003/2004.
Несмотря на усилия 23-летнего хавбека, «Ковентри Сити» победить не смог. Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу «Уотфорда».
Ранее NEWS.ru писал, что форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати выбыл из строя приблизительно до трёх месяцев. Он получил травму в матче с «Бетисом», у спортсмена диагностирован разрыв мениска левого колена.