Футболист забил головой из-за пределов штрафной

https://static.news.ru/photo/0cdf226c-21a4-11eb-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Coventry_City

Нидерландский полузащитник клуба «Ковентри Сити» Густаво Хамер сразил поклонников футбола красивым голом в ворота «Уотфорда». Он воспользовался отскоком и отправил мяч головой из-за пределов штрафной.

Эпизод произошёл в матче 11-го тура Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона чемпионата Англии.

Такой гол — редкость в современном футболе. Например, забить ударом головой из-за пределов штрафной удалось Дмитрию Хохлову в матче Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Интером». Однако произошло это достаточно давно — в сезоне-2003/2004.

Несмотря на усилия 23-летнего хавбека, «Ковентри Сити» победить не смог. Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу «Уотфорда».

Ранее NEWS.ru писал, что форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати выбыл из строя приблизительно до трёх месяцев. Он получил травму в матче с «Бетисом», у спортсмена диагностирован разрыв мениска левого колена.