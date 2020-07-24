Футболист Погребняк уходит из «Урала»

https://static.news.ru/photo/c8ff47d6-cd96-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Футболист Павел Погребняк уходит из екатеринбургского клуба «Урал» по истечении срока действия контракта. Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА-2008 провёл в команде два года, поучаствовал в 33 матчах и забил восемь мячей.

«Урал», как сообщили в пресс-службе коллектива, выражает свою благодарность Погребняку за вклад в успехи команды, за профессиональное отношение к делу, за самоотдачу на футбольном поле и за пример, который он подавал молодым. Клуб пожелал спортсмену успешного продолжения карьеры и здоровья.

Сам Погребняк заявил, что был очень рад быть частью «Урала» на протяжении двух лет. По его словам, он очень благодарен болельщикам екатеринбургской команды за оказанную поддержку.

Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, ещё будет повод вернуться в этот город, — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

Как ранее писал NEWS.ru, футболисты Мануэл Фернандеш и Йон Гудни Фьолусон покидают ФК «Краснодар». У португальского полузащитника истёк срок действия контракта. Трудовое соглашение с его исландским коллегой прекращено на год досрочно по обоюдному согласию сторон.