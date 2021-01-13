«Федуну надо забрать Промеса»: Квинси нужен «Спартаку»

В канун Рождества московский «Спартак» решил вспомнить одного из главных легионеров в своей истории Квинси Промеса, опубликовав нарезку с его лучшими голами. Ответ со стороны футболиста последовал незамедлительно — три красных сердца под постом. И с тех пор болельщики просят «Антоху» вернуться. А после того, как Квинси поставил лайк на одно из таких сообщений, его страничку просто «взорвали», пришлось на некоторое время и вовсе отключить функцию комментирования. Не знаем ни одного фаната столичного коллектива, кто не любил бы Промеса. Логично, он был лучшим в «Спартаке» за время работы в клубе с 2014 по 2018 год. Но что с ним сейчас? И нужен ли «красно-белым» человек с запятнанной репутацией, мало что ли вокруг команды скандалов? Разбирается NEWS.ru с помощью экспертов.

На последний вопрос можно ответить сразу — да, нужен, и отсюда вытекает ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас футболист.

У Промеса после ухода из «Спартака» в 2018 году были два абсолютно разных сезона. В «Севилью» он успел перейти в самый последний день трансферного окна, пропустил предсезонную подготовку и заставил своих фанатов переживать — если с физической формой всё было в порядке, то вот игровая просто не подходила под тактику главного тренера Пабло Мачина. Сам игрок признавался, что выходил на поле в непривычной позиции левого защитника, из-за чего не мог найти себя. Неплохо так, уйти практически из атаки в глубокую защиту. Поэтому и статистика по окончании сезона просто ошеломила (не в самом хорошем смысле) — два гола и четыре результативные передачи в 33 матчах.

На следующий год его забрал нидерландский «Аякс», за молодёжный состав которого он уже выступал в период с 2002 по 2008. И это не всё. Он пришёл к тренеру, который когда-то запустил его карьеру, а сейчас открыл второе дыхание. С Эриком Тен Хагом нидерландский футболист работал в «Гоу Эхед Иглс», где его признавали «Прорывом года». И вот сейчас они снова воссоединились, вместе взяли Суперкубок страны, и есть ощущение, что взяли б и золотые медали чемпионата, если бы сезон-19/20 не отменили из-за коронавируса. Тренер действительно вернул ему веру в себя.

Но о «Спартаке» игрок не забывает. Регулярно оставляет комментарии под постами официальной страницы, признаётся в любви, поддерживает новичков, вспоминает о чемпионстве. Да и в России к нему все очень хорошо относятся. В отличие от нидерландцев, которых раздражает его тяга к рэпу и дорогим клипам. И если бы только это.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не так давно Квинси стал участником драки, которая закончилась поножовщиной в ходе семейной перепалки на вечеринке. Что на самом деле случилось в тот вечер остаётся за кадром. Пока футболист продолжает оставаться подозреваемым, несмотря на освобождение из-под ареста из-за неимений юридических оснований для продления содержания спортсмена под стражей. Так что теперь нидерландские толерантные болельщики не просто осуждают его за рэп (кстати, в середине декабря вышел его новый клип с российским флагом), но и регулярно под его постами оставляют комментарии в виде смайлика с ножом.

Нужен ли «Спартаку» игрок с таким прошлым, даже если он прекрасный футболист? Да, нужен. Квинси точно выполняет установки тренера и приносит результат (если его профессиональные качества использовать правильно). Даже после освобождения из-под стражи он выходит на поле и забивает, спасая команду то от поражений, то от ничейного результата. Произошедшее его не сломало.

К тому же, он прекрасно знает жизнь в России, местный менталитет, так что времени на адаптацию тратить практически не придётся. Он всегда отдаётся на тренировках, быстр, техничен, обладает футбольным интеллектом и чутьём. Более того, Промес практически универсальный игрок атаки. Все эти качества для «Спартака» только на руку, учитывая, в какой ситуации сейчас находится команда и за какие места борется.

Подобного мнения придерживается и бывший голкипер «красно-белых» Анзор Кавазашвили, который в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразил надежду на возвращения любимца болельщиков в команду.

Промесу за то время, что был в «Спартаке», давать рекомендаций больше не надо, потому что он доказал, что является классным футболистом для команды. Когда он пришёл, сразу показал великолепную игру на левом фланге с врыванием в центральную зону, огромную технику. Благодаря Квинси «Спартак» преобразился в плане атаки, команда стала больше забивать. Промес всегда играл в стартовом составе — это говорит о том, что он был прекрасным приобретением. Я двумя руками и ногами рекомендую господину Федуну забрать его, он ещё несколько лет будет показывать достойный результат, — сказал Кавазашвили.

По его словам, инцидент с его участием не должен сказаться ни на репутации клуба, ни самого футболиста.

Все преступления должны пресекаться в соответствии с законодательством. Если его отпустили — значит, всё хорошо, это не наша забота. Мы играем в футбол. Если клуб берёт легионера, он может выехать из страны в том случае, если за его плечами нет преступления. Раз его отпустили, и если будет возможность подписать контракт со «Спартаком», то переживать не о чем, — заключил он.

Переживать, действительно, не о чем. Квинси сейчас находится в отличной игровой и, хотелось бы верить, психологической формах.

Квинси Промес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению бывшего футболиста «Спартака» Валерия Кечинова, возвращение 29-летнего нидерландца может стать безусловным усилением для команды.

Я бы хотел видеть его в «Спартаке», если он находится в той же форме, что и был. Это будет безусловным усилением для команды. Он был лидером, много забивал, много отдавал и создавал. Это могло бы быть удачным возвращением. Мы знаем из газет и интернета скандал с его участием, но это личные дела. Футбол есть футбол. Не нужно связывать эти две вещи. Для болельщиков Промес был и остаётся кумиром. Для него переезд станет только положительным с точки зрения эмоционального фона, — сказал Кечинов корреспонденту NEWS.ru.

Промес, конечно, может сделать и ещё один нужный для «Спартака» поступок — повысить имидж. Звучит странно? Но это так. Он — один из немногих лидеров того чемпионского состава, который после всех внутренних скандалов и увольнения главного тренера Массимо Карреры не вынес сор из избы, а, наоборот, продолжает поддерживать команду в любые времена. И если слух о его скорейшем переходе не просто вброс, то можно лишь поаплодировать «Спартаку». В команде, конечно, пока говорить на эту тему NEWS.ru отказались, ведь принято «не комментировать слухи».

Так, может, действительно, слухи не рождаются с пустого места?