https://static.news.ru/photo/50656284-396b-11ea-83ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olgagagauzka

Казахстанская модель Ольга Семёнова, в связи с которой подозревали женатого футболиста Андрея Аршавина, получила предложение выйти замуж от своего нового возлюбленного.

Ольга предпочитает не вспоминать о мимолётной интрижке, ведь в её жизнь пришло настоящее чувство. <...> Девушка рассказала в микроблоге, что вместо запланированной фотосессии на необитаемом острове получила предложение руки и сердца, — сообщает Starhit.

Семёнова рассказала, что вместе с возлюбленным планировала провести фотосессию в стиле свадебной церемонии, но реальное предложение руки и сердца стало неожиданным.

Модель стала известна после скандала в 2016 году, когда в Сеть попало видео, на котором женатый футболист обнимал девушку за талию.

Как писал NEWS.ru, Семёнова иронично прокомментировала последний развод Аршавина: «Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой».